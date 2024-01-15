Проблемы страны опять пытаются решить за счет пенсионеров

Как известно одна из больных проблем в России – кадровый голод. Президент страны Владимир Путин при каждом удобном случае напоминает, что безработица в стране сегодня достигла самого низкого уровня за всю современную историю, сообщает Pensnews.
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