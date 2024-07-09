РФПИ с партнерами вложит до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на рынок Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Индии (Invest India) договорились о поддержке выхода российских компаний на индийский рынок и привлечении индийского бизнеса в Россию, сообщил РФПИ.
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