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Новости экономики России

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РФПИ с партнерами вложит до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на рынок Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Индии (Invest India) договорились о поддержке выхода российских компаний на индийский рынок и привлечении индийского бизнеса в Россию, сообщил РФПИ.

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