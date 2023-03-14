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ВКС России наносят удар по позициям ВСУ ракетами “Гром”

ВКС России наносят удар по позициям ВСУ ракетами “Гром”

Минобороны отчиталось за 383-й день военной спецоперации ВС РФ на Украине. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 14 марта 2023: ВС РФ ликвидировали до 190 украинских военных на Донецком направлении Как сообщили в МО РФ, российские военные из группировки “Южная” в ходе боевых действий на донецком направлении за последние сутки ликвидировали порядка 190 боевиков ВСУ, а также 20 единиц техники, в том числе три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, одну гаубицу “Мста-Б”.

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