Вучич: попытка цветной революции в Сербии провалилась из-за перемен в США

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попытка организовать «цветную революцию» в стране потерпела неудачу, что он связывает с изменениями в политике США, а также с эволюцией отношений Сербии с Россией и Китаем.
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