6000 бегунков уже вернулись, надо их где-то "размещать".

Андрей Михайлов

в здоровом социуме естественен механизм самоочищения. все порочное, безнравственное, антиобщественное, предающее и вредящее здравой общности должно отторгаться. это природно. а думе, полагаю, следовало бы подумать о законодательном закреплении более приземленных, чем "иноагент", статусов. например: "изгой". человек по своей сути социален. и сама угроза, что ВСЕ отвернутся и ты превратишься в отщепенца, и уже ни за какие деньги нахрен не будешь никому нужен, это здорово мотивирует. имхо