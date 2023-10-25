Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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6000 бегунков уже вернулись, надо их где-то "размещать".

6000 бегунков уже вернулись, надо их где-то "размещать".

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Комментарии
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Андрей Михайлов
в здоровом социуме естественен механизм самоочищения. все порочное, безнравственное, антиобщественное, предающее и вредящее здравой общности должно отторгаться. это природно. а думе, полагаю, следовало бы подумать о законодательном закреплении более приземленных, чем &quot;иноагент&quot;, статусов. например: &quot;изгой&quot;. человек по своей сути социален. и сама угроза, что ВСЕ отвернутся и ты превратишься в отщепенца, и уже ни за какие деньги нахрен не будешь никому нужен, это здорово мотивирует. имхо
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