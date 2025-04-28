Патрушев: память о СВО увековечат, в том числе и в названиях военной техники

РИА Новости/Илья Питалев Память о специальной военной операции (СВО) увековечат не только в мемориалах, но и в названиях военной техники, уверен председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев.
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