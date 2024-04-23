Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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К владельцу «Садовода» у силовиков есть вопросы

К владельцу «Садовода» у силовиков есть вопросы

Владелец ТЦ «Садовод» столкнулся с проблемами после того, как за него крепко взялись силовики. Теракт в «Крокус Сити Холле» и резонансное убийство московского байкера стали возможными из-за его заигрывания с организованными этническими сообществами.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Кто-то в правительстве всё это крышевал и продолжает крышевать.
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13 час.
Виктор Шилин
Всё правильно. Самые бесправные в своей стране -русские. Вспомним СССР- как жили прибалты, кавказ- и Рязань. Помните разницу? А попытки отстоять своё право на нормальную жизнь у себя дома закончилась тюремными сроками и прозвищем СКИНХЭДЫ- помните? Только неуважаемые депутаты не забывайте, что чем сильнее вы будете давить русских ,тем быстрее встанут Стенька Разин и Емеля Пугачёв. Бойтесь
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13 час.
вд
валерий двойнишников
Сталина хочу!
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7 час.

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