К владельцу «Садовода» у силовиков есть вопросы

Виктор Шилин

Всё правильно. Самые бесправные в своей стране -русские. Вспомним СССР- как жили прибалты, кавказ- и Рязань. Помните разницу? А попытки отстоять своё право на нормальную жизнь у себя дома закончилась тюремными сроками и прозвищем СКИНХЭДЫ- помните? Только неуважаемые депутаты не забывайте, что чем сильнее вы будете давить русских ,тем быстрее встанут Стенька Разин и Емеля Пугачёв. Бойтесь