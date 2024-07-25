Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Надо вводить визовый режим со Сразией и Закавказьем, а в России восстановить институт прописки, а то распустили чумаз...Некоторым мигрант...
  • Валерий Вадимов
    система сгнила от верха и до низа..в принципе такая и строилась..на коррупции и мздоимстве..и нечего удивляться..како...«Шойгу выживает»....
  • александр петров
    Все это конечно хорошо. Однако, что бы в корне изменилась ситуация в стране и в целом, нужно принимать для этого зако...«Шойгу выживает»....

Экс-судья Шмидт заявил, что Киев боится признавать Волынскую резню

Экс-судья Шмидт заявил, что Киев боится признавать Волынскую резню

Власти Украины построили через много лет культ Степана Бандеры и Романа Шухевича - главарей ОУН - УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в России), поэтому для них является угрозой признание того, что в Волыни произошла резня мирных людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх