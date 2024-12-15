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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин об отъезде Ги Буше в Канаду: «Первый раз вижу такое в профессиональном спорте. «Авангард» всерьез настроился терпеть и ждать, видимо. Его право»

12 декабря тренер провел первую тренировку в Омске и улетел в Канаду. Недавно он перенес операцию на колене.

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