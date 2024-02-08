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ЦБ зарегистрировал выпуск акций редомицилируемого «ТКС Холдинга»

ЦБ зарегистрировал выпуск акций редомицилируемого «ТКС Холдинга»

Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций международной компании публичного акционерного общества «ТКС Холдинг», которая была создана для редомициляции TCS Group (ей принадлежат российские «Тинькофф банк», виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции» и т.

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