Паводок залил еще пять дорог в Тюменской области

Паводковые воды залили пять дорог в Абатском районе Тюменской области. Отрезанными от остальной части региона оказались несколько населенных пунктов, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
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