Зеленский призвал передать власть над миром собакам

Президент Украины уверен, что друзья человека справились бы с управлением мира лучше, чем люди.Владимир Зеленский решил напомнить о своём комедийном прошлом, и заставил журналистов смеется во время пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.
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