В «Мошеловке» призвали не вступать в диалог с мошенниками

Злоумышленники могут записать голос, чтобы использовать его в дальнейших схемах обмана Ведение бесед с мошенниками даже в шуточной форме крайне рискованно, поскольку злоумышленники собирают любую полученную информацию для последующего обмана.
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