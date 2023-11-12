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Закон и Порядок

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Россия готовит защиту Арктики, денаркотизация Афганистана и российская база в Ливии

Россия готовит защиту Арктики, денаркотизация Афганистана и российская база в Ливии

1. Россия избавляется от тяжёлого наследства девяностых — от кабальных соглашений с Западом, которые шли нам только во вред.

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