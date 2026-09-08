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Царьград

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Леноблпожспас сообщил о ДТП с лосями: один пострадавший

Леноблпожспас сообщил о ДТП с лосями: один пострадавший

8 сентября на дорогах Ленобласти произошло два ДТП с лосями. В Волховском районе обошлось без пострадавших, а в Лужском водитель Kia получил травмы и был госпитализирован.

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