Датсун двигатель: секреты надежного мотора

Многие автолюбители ценят Датсун за его выносливость и доступную цену. Но в чем же секрет надежности моторов этой марки? Давайте разберемся! История создания двигателей Датсун Компания Nissan приняла решение о возрождении легендарной марки Датсун в 2012 году.