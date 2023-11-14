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Датсун двигатель: секреты надежного мотора

Датсун двигатель: секреты надежного мотора

Многие автолюбители ценят Датсун за его выносливость и доступную цену. Но в чем же секрет надежности моторов этой марки? Давайте разберемся! История создания двигателей Датсун Компания Nissan приняла решение о возрождении легендарной марки Датсун в 2012 году.

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