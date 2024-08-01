В два с половиной месяца. Сроки короткие, но к зиме подготовка основательная

За лето в окружной столице надо успеть отремонтировать и привести в порядок тепловые сети протяжённостью более семи километров, котельные, объекты энергетики, чтобы своевременно начать отопительный сезон.
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