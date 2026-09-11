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Крымская газета

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Российские учёные изобрели уникальный антидроновый комплекс

Российские учёные изобрели уникальный антидроновый комплекс

Холдинг «Росэл» (в составе Ростеха) разработал комплекс для защиты предприятий ТЭК и критической инфраструктуры от одиночных и роевых атак беспилотников.

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