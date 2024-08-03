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  • Балу -
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Грантоед: Даже запугивания и репрессии не помогают Зе-власти скрыть народную ненависть

Грантоед: Даже запугивания и репрессии не помогают Зе-власти скрыть народную ненависть

Нельзя верить украинским социологическим исследованиям, потому что люди боятся говорить правду. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский грантоед-международник Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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