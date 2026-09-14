Юрист Георгиева объяснила, как вернуть навязанные чаевые в ресторане

Посетитель ресторана вправе отказаться от чаевых, которые без его согласия включили в счёт, рассказала «Москве 24» юрист Алла Георгиева.
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