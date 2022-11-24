Русская весна

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Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»

Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»

«Запорожской АЭС грозит атомная авария. Если она произойдет, это навсегда изменит ход истории. Станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент», — заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

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