Карьерный эксперт Семеренко: сопроводительное письмо должно раскрывать мотивацию

При составлении сопроводительного письма важно учитывать, чем именно оно может привлечь внимание работодателя и помочь обойти остальных претендентов при трудоустройстве, отмечает карьерный эксперт московского центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко.
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