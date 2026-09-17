Психолог Зберовский призвал не платить детям за оценки в школе

Психолог Андрей Зберовский предостерег от денежного стимулирования учащихся за хорошие оценки, отметив, что это может снизить внимание к знаниям и вызвать списывание.
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