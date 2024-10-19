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Politics

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Split-Ticket Voters Buoy Democrats in Key Senate Races

New York Times: “Ticket-splitting, in which voters choose candidates of different parties for different offices up and down the ballot, has for years been on the wane in the United States, as partisan polarization has consumed American politics.

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