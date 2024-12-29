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“Папа, ну ты чего?!” 15 самых забавных примеров того, как папы могут испортить кадр :)

“Папа, ну ты чего?!” 15 самых забавных примеров того, как папы могут испортить кадр :)

С папой весело! Даже если ребенок не в восторге от отцовских проделок, пусть окружающие посмеются. Сегодня мы покажем тебе 15 самых забавных примеров того, как любящие папы могут испортить кадр своим детям!)) Причем, в 90% случаев они сделали это нарочно… У отца получилось ничуть не хуже)) А подсматривать нехорошо! И все было бы здорово, если бы не папа не решил проверить подгузник на “упс”… Ну шедевр просто!)) Папе тоже захотелось участвовать)) Ты только посмотри на выражение лица любящего отца! Что он хочет сказать сыну? Всем привет! Ну просто папа тоже рад.

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