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Уровень кортизола в слюне предсказывает когнитивный упадок в старости

Уровень кортизола в слюне предсказывает когнитивный упадок в старости

Новое крупное исследование Медицинского центра Университета Раш (Чикаго) показало: паттерн суточных колебаний кортизола в слюне — гормона стресса — предсказывает скорость когнитивного снижения у пожилых людей.

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