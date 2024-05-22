Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия атаковала Сумскую область

Россия атаковала Сумскую область

Российские беспилотники нанесли очередной удар по объектам энергетики на территории Украины. Так, в результате атаки без света остались украинские ряд городов на Сумщине, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа «Шахед», по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Отлично что ударили по Сумам теперь весь фронт ВСУ затрещит по швам... Теперь главное найти генерала который может организовать и осуществить подготовленный прорыв с использованием большого резерва. РВСН.
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18 час.

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