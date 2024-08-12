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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри: «Олимпийское золото занимает очень высокое место в моей коллекции наград»

Разыгрывающий сборной США и «Голден Стэйт» стал победителем ОИ-2024 в Париже. «Мне повезло играть в баскетбол на очень высоком уровне на протяжении долгого времени.

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