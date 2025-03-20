Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 931 подписчик

"Исследовала аэродром, фотографировала Крымский мост": Жительница Джанкоя задержана за госизмену

"Исследовала аэродром, фотографировала Крымский мост": Жительница Джанкоя задержана за госизмену

В Крыму задержали молодую женщину, местную жительницу, которая шпионила для Киева на территории полуострова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕЛЕНА СВЕТЛАЯ
Кусок твари!
Ответить
21 час.
наверх