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Главный инженер шахты "Листвяжная" приговорен к 4 годам колонии

Главный инженер шахты "Листвяжная" приговорен к 4 годам колонии

Скриншот видео Главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов получил четыре года колонии общего режима по делу о взрыве на предприятии, в результате которого погиб 51 человек, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Всего -то. Помню в 1979 году ,когда в результате взрыва газа на шахте &quot;Молодогвардейская&quot; ПО &quot;Краснодонуголь &quot; погибло 59 человек главинж шахты был осужден на 15 лет ....
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12 час.

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