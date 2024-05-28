Главный инженер шахты "Листвяжная" приговорен к 4 годам колонии

Скриншот видео Главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов получил четыре года колонии общего режима по делу о взрыве на предприятии, в результате которого погиб 51 человек, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
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