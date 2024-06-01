«Конец артистки»: Зверев назвал главную проблему Волочковой, и это не алкоголизм

На самом деле привыкшая к славе балерина уже несколько лет истязает себя после неосторожной критики. Анастасия Волочкова соцсетиБывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову сейчас общественность практически единодушно считает алкоголичкой.
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