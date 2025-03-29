Деньги должны работать. На нас: «Профсоюз олигархов» положил глаз на банковские вклады россиян

Имущий класс стремится закрепить свои права на остатки государственных «заводов и пароходов» Сергей Аксёнов Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press В рамках новой «большой приватизации» могут быть использованы 55 трлн рублей, которые лежат на банковских вкладах населения.