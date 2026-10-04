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Царьград

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Новосибирск 4 октября: дождь, +15 и порывы ветра до 8 м/с

Новосибирск 4 октября: дождь, +15 и порывы ветра до 8 м/с

В пятницу, 4 октября, в Новосибирске сохранится облачная погода с временами небольшим дождём, а воздух прогреется максимум до +15 градусов.

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