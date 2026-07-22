Аудитория ЧМ-2026 на «Кинопоиске» превысила 8,7 млн подписчиков. Самым просматриваемым матчем стал финал между Аргентиной и Испанией – 4,5 млн

«Кинопоиск» подвел итоги показа чемпионата мира 2026 года. Кинопоиск эксклюзивно среди онлайн-платформ показал 35 игр ЧМ-2026, в том числе 12 матчей третьего тура группового этапа и 11 матчей плей-офф, один полуфинал (Франция – Испания) и игру за 3-е место (Франция – Англия).
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