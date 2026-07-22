НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Аудитория ЧМ-2026 на «Кинопоиске» превысила 8,7 млн подписчиков. Самым просматриваемым матчем стал финал между Аргентиной и Испанией – 4,5 млн

«Кинопоиск» подвел итоги показа чемпионата мира 2026 года. Кинопоиск эксклюзивно среди онлайн-платформ показал 35 игр ЧМ-2026, в том числе 12 матчей третьего тура группового этапа и 11 матчей плей-офф, один полуфинал (Франция – Испания) и игру за 3-е место (Франция – Англия).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии