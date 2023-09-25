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Посол Барбин: Дания отказала в запросах по делу о «Северных потоках»

Посол Барбин: Дания отказала в запросах по делу о «Северных потоках»

В преддверии первой годовщины терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» Дания отказала Москве в совместном расследовании взрывов, об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, 25 сентября сообщает РИА Новости.

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