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The Independent: Россия противостоит Западу сарказмом

The Independent: Россия противостоит Западу сарказмом

Британское издание The Independent назвало "сарказм" главным оружием России в борьбе с агрессивной риторикой Запада.

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