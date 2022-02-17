The Independent: Россия противостоит Западу сарказмом

Британское издание The Independent назвало "сарказм" главным оружием России в борьбе с агрессивной риторикой Запада.
Популярные статьи
- Америка опасается, что в случае военного конфликта в Европе Россия оставит американские компании без палладия, неона и других ценных ресурсов
- "Весь мир оказывается оболванен западной пропагандой": Полковник в отставке назвал причину распространения "фейков" о дате "вторжения" России на Украину
- Дипломатично: из России выслан второй человек в посольстве США
Свежие комментарии