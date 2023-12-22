Ранее отклоненное дело героя скандальной обложки альбома Nirvana рассмотрят вновь

Апелляционный суд США возобновил иск, обвиняющий рок-группу Nirvana в публикации изображений сексуального насилия над детьми, используя фотографию обнаженного четырехмесячного ребенка на обложке альбома Nevermind.
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