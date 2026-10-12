Беспрецедентная атака на сервера «Яндекса». Часть данных может быть утеряна безвозвратно

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал атаку на дата-центры «Яндекса» беспрецедентной по масштабу. Сервисы постепенно возвращаются к работе, однако эксперты предупреждают: повреждения трёх ключевых ЦОДов привели к сбоям в Сербии и Казахстане, а «что-то потеряется, какие-то данные останутся безвозвратно утерянными, и это нужно признать».