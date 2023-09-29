ОРВИ или грипп? Ответьте на эти 7 вопросов, чтобы определить, чем вы заболели

Заболеваемость растет Сезон ОРВИ и гриппа начался, как и прививочная кампания. По последним данным Роспотребнадзора, за неделю с 18 по 24 сентября заболеваемость в России выросла, причем во всех возрастных категориях: зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев гриппа и ОРВИ.