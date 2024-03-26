«Деревянные» идеи для сада своими руками!

Кажется, что идеям декора из дерева нет и никогда не будет предела. Вашему вниманию очередная подборка! Настенные ящики Если у вас нет балкона, балконные ящики с цветущими летними растениями можно установить в деревянные кашпо, сделанные своими руками и подвесить на стену.