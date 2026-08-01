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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не могу поверить, что я это сделал». Джейлен Браун прыгнул с парашютом в Египте

Джейлен Браун решил справиться со страхом высоты, совершив прыжок с парашютом. «Не могу поверить, что сделал это», – признался Браун после приземления.

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