Airlines that serve the Dominican Republic are expanding flights to the United States, Canada and Europe for the upcoming winter tourism season, .
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