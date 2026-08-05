Еще одна постсоветская страна решила перейти на стандарты НАТО

Молдавия захотела перейти на стандарты Североатлантического альянса к концу 2027 года. Об этом сказано в программе реализации Стратегии национальной обороны Республики Молдова на 2024-2034 годы, постановление опубликовано на сайте правительства.
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