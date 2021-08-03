Экс-глава «Нафтогаза» назвал причину провала борьбы с «Северным потоком-2»

Мнение Андрея Коболева.Бывший председатель правления национальной украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Киев потерпел поражение в борьбе с проектом «Северный поток-2» из-за того, что Украина потеряла статуса «любимицы» в США.