Климов: Макрон стремится к диалогу с Путиным для повышения рейтинга

Французский лидер Эммануэль Макрон надеется дать новое начало переговорному процессу со своим коллегой из Российской Федерации Владимиром Путиным ради того, чтобы добиться увеличения собственной популярности среди избирателей.
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