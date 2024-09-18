БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Генерал Г. А. Эммануэль – сербский дворянин на русской службе

Генерал Г. А. Эммануэль – сербский дворянин на русской службе

В Военной «Галерее славы» 1812 года, что находится в Эрмитаже, среди портретов героев, сражавшихся против Наполеона в Отечественную войну, занимает достойное место портрет генерала Георгия Арсеньевича Эммануэля, героя Лейпцигской битвы.

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