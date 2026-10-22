❕ «Ситуация была на грани»: Вахрушев раскрыл детали спасения четверых спелеологов в крымских пещерах 29 сентября спасатели вывели группу спелеологов, которые заблудились между Голубиной и Красной пещерами.
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