Эксперт на Чемпионате высоких технологий заявила о катастрофической нехватке инженеров

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Руководитель направления по учебно-методической работе «МПС софт» Мария Момотова в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий рассказала о том, каких специалистов не хватает в отрасли.