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Военное обозрение

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ВСУ установили уже более 500 тысяч противотанковых мин на северном направлении

ВСУ установили уже более 500 тысяч противотанковых мин на северном направлении

Командование ВСУ утверждает, что на севере Украины уже установлено более 500 тысяч противотанковых мин.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
уже ничего вам поросятки милые не поможет! вы обречены !!!!!😜
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