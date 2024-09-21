Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара, где находится Запорожская АЭС

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины города Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция.
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